ASCOLI PICENO – Si pensa già all’immediato futuro.

24 ore dopo la bella vittoria contro l’Avezzano, l’Atletico Ascoli è pronta ad ospitare l’Ancona per il prossimo turno del campionato di serie D, girone F.

Sfida che si terrà allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli nel pomeriggio di domenica 17 novembre. Una sfida molto affascinante. Attualmente gli ascolani sono al secondo posto in classifica con 21 punti, ad un punto dalla vetta condivisa da Samb e Fossombrone. I dorici sono più indietro, a metà classifica, con 13 punti ma il valore della loro rosa non si discute.

Dal portale del club bianconero, ecco le parole del difensore Niccolò Dondoni: “Non era scontato vincere il recupero contro l’Avezzano, è un campionato molto equilibrato. Adesso ci aspettano partite stimolanti, belle da giocare. Prima l’Ancona poi il Chieti, il Senigallia e anche il Teramo. Le affronteremo con grande umiltà ma pure con consapevolezza. Lavoreremo giorno per giorno per farci trovare pronti insieme allo staff. Sono qui da due anni ed è un grande privilegio. Nell’Atletico Ascoli mi ha colpito l’attenzione al valore umano, la visione oltre gli schemi ed il desiderio di sorprendersi insieme. Dove possiamo arrivare? Prima pensiamo a raggiungere la salvezza il prima possibile, poi vedremo. Ce lo dirà il tempo ma priorità alla salvezza come vuole mister Seccardini. Le sue idee sono diventate le nostre, vogliamo sicuramente migliorare il risultato della scorsa stagione e crescere tutti insieme”.