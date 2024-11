Su tutti i campi della Serie C NOW, in occasione del 15° turno di campionato, che si disputerà tra il 15 e il 18 novembre, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare coloro che hanno perso la vita sulle strade

ASCOLI PICENO-Anche quest’anno la Serie C aderisce alla Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, promossa dall’Associazione Sicuro e Felice Ets allo scopo di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale.

Su tutti i campi della Serie C NOW, in occasione del 15° turno di campionato, che si disputerà tra il 15 e il 18 novembre, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare coloro che hanno perso la vita sulle strade, rinnovando, ancor più nella stagione sportiva 2024-25, l’impegno di Lega Pro

Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Di Carlo per Vis Pesaro-Ascoli, match valido per la 15^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domani, venerdì 15 novembre, alle ore 20:30, al “Benelli” di Pesaro.

PORTIERI: Abati, Livieri, Raffaelli

DIFENSORI: Adjapong, Cozzoli, Gagliolo, Maurizii, Menna, Piermarini, Quaranta, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Bando, Bertini, Campagna, Maiga Silvestri, Tremolada, Varone

ATTACCANTI: Achik, Caccavo, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Marsura, Silipo, Tirelli.

Squalificati: Alagna

Diffidati: Bertini, D’Uffizi, Quaranta

Roberto Stellone, tecnico della Vis Pesaro, presenta così la sfida di domani contro l’Ascoli: “Ascoli in difficoltà? Non sta a me giudicare i loro problemi ma sulla carta è una squadra costruita per disputare un campionato importante. Ha ottime individualità, molti di loro giocavano in Serie B fino a poco tempo fa. E’ un organico di valore che ha raccolto poco fino ad ora ma è sicuramente da rispettare.

Stellone affronterà l’Ascoli da ex, aveva allenato i bianconeri in B nel 2020 per cinque gare: “La mia esperienza ad Ascoli troppo breve. Non so neanche come giudicarla. Comunque fa sempre parte del percorso di un allenatore”.

