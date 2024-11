Organizzato dalla Fondazione Officina dei Sensi e la Società Cooperativa Virtus, in collaborazione con il Comune, per la prevenzione dell’ambliopia

Si è svolta giovedì 14 novembre alle ore 17, nella sede di Officina dei Sensi in Via Niccolò Copernico n.8 ad Ascoli Piceno, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Progetto Vediamoci al Nido, organizzato dalla Fondazione Officina dei Sensi e la Società Cooperativa Virtus, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, per la prevenzione dell’ambliopia.

L’importanza di questa iniziativa – dichiara Mirco Fava, direttore della Fondazione Officina dei Sensi – è la costanza con cui viene eseguita. Non è un’iniziativa occasionale, ma un servizio che la nostra fondazione garantisce annualmente e a tempo indeterminato per tutti i bambini dei nidi di Ascoli Piceno e della Vallata del Tronto. La prevenzione infatti non può essere sporadica e casuale, ma deve prevedere metodo e costanza. Solo così possono affrontate le criticità al momento dell’insorgenza.

“La campagna di prevenzione “Vediamoci al Nido” – dichiara Chiara Mastantuono, coordinatrice delle attività sanitarie e sociosanitarie – iniziata nel 2022 rappresenta un momento importante per evidenziare precocemente eventuali difficoltà visive. Possiamo ad oggi affermare che nei nidi dalla città, abbiamo riscontrato deficit refrattivi pari all’8% dei bambini osservati, mentre nei nidi dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII Unione dei Comuni Vallata del Tronto è pari al 4%. I risultati di questi anni verranno presentati presso il Convegno Internazionale Vision 2025 che si terrà a Firenze nel mese di settembre. Un ringraziamento particolare va all’Ortottista Irene Di Sanzo, che ogni settimana si reca presso i nidi con professionalità”.

La prevenzione è il primo passo per il benessere degli occhi e per proteggerli l’accorgimento imprescindibile è quello di effettuare visite e screening a cadenze specifiche. Il progetto vede la partecipazione attiva della Cooperativa Virtus di Ascoli Piceno del Presidente Stefano Rosa, che eroga servizi innovativi e di qualità nel settore socio-educativo ed è specializzata nella gestione di servizi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni, con la realizzazione di un proprio progetto pedagogico offrendo un servizio qualificato, inserito in un sistema educativo e in una rete di cura che valorizza l’esperienza dei piccoli e che accompagna le famiglie nella crescita dei propri figli con l’obiettivo di gestire l’offerta pedagogica con strumenti tecnologici e innovativi.

“Il progetto “Vediamoci al nido” – sottolinea Cinzia Bresciani, coordinatrice del progetto per la Cooperativa Virtus – è un esempio di successo dell’alleanza educativa che, nei territori, deve esserci tra le associazioni per il benessere psico-fisico, in questo caso dei bambini dei tre asili nido comunali e dell’asilo privato “Sintonia”. Il progetto, infatti, interesserà complessivamente 136 piccoli alunni delle sedi comunali degli asili nido e 26 dell’asilo privato, per un totale di 162 screening. “I piccoli – prosegue la dottoressa Bresciani – sono sottoposti allo screening da una specialista della Fondazione Officina dei Sensi ets, in presenza di una nostra educatrice e in un clima giocoso che li rasserena, negli anni passati la quasi totalità delle visite si è svolta in modo tranquillo e, in alcuni casi, ha permesso alle famiglie di evidenziare problematiche che poi sono state analizzate meglio con l’aiuto della Fondazione Officina dei Sensi ets. Questo progetto, non a caso, è particolarmente apprezzato dalle famiglie, per le quali è un servizio in più che viene offerto e che è molto utile”.

“Crediamo molto nella cultura della prevenzione – spiega il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti – e quindi abbiamo aderito con convinzione a questo progetto, che parte dai più piccoli per garantire loro una crescita sana. Un ottimo servizio, che vuole lanciare anche un messaggio sociale e che sarà di grande utilità per le famiglie, che potranno beneficiare di questi screening per i loro piccoli”.

“L’importanza della prevenzione – conclude l’assessore comunale ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – è ormai evidente a tutti i livelli e questa iniziativa, che si rivolge ai bambini degli asili nido, acquista un grande valore anche dal punto di vista culturale. Questa Amministrazione è sempre sensibile ai temi e ai progetti che migliorano il benessere dei cittadini e sosteniamo con forza tutte le iniziative che vanno nella direzione del miglioramento della qualità della vita”.

