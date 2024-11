Dal 22 novembre all’8 dicembre saranno 32 istantanee in mostra, suddivise in due serie, che catturano l’essenza: il coinvolgente e rituale del Bove Finto, e il fascino incendiario dei Vlurd

OFFIDA – Le foto del Carnevale Storico di Offida scattate da Luca Cameli saranno esposte alla tredicesima edizione di “Storie di un Attimo”, il festival popolare del Museo Archeologico di Oblia.

Dal 22 novembre all’8 dicembre saranno 32 fotografie in mostra, suddivise in due serie, che catturano l’essenza del carnevale: il coinvolgente e rituale del Bove Finto, e il fascino incendiario dei Vlurd. Gli scatti raccontano la passione, l’energia e l’autenticità che rendono il Carnevale di Offida unico nel panorama delle tradizioni popolari italiane.

“Il nostro straordinario Carnevale Storico, – commenta il Sindaco Luigi Massa – dopo la recente partecipazione alla parata del Columbus Day a New York, è protagonista ad Olbia grazie agli scatti emozionanti di Cameli, che trasmettono la straordinaria passione che la nostra manifestazione cinquecentenaria manifestazione folkloristica esprime. Un’altra bella soddisfazione, con il Carnevale che si fa ambasciatore della nostra città”.

Il festival “Storie di un Attimo”, che quest’anno propone 19 mostre fotografiche in diverse location del centro storico, è un’occasione unica per immergersi nell’arte della fotografia, incontrando grandi maestri come Malavolta, Lotti, Galligani e Bonomo, e scoprendo progetti artistici di forte impatto, come quello dedicato al carnevale offidano.

