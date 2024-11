Al “Benelli” di Pesaro, nel friday night, si sfidano Vis Pesaro ed Ascoli nella gara valida per la quindicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Al “Benelli” di Pesaro, nel friday night, si sfidano Vis Pesaro ed Ascoli nella gara valida per la quindicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Termina 1-1 il derby marchigiano.

Con questo pareggio, i vissini guidati dall’ex Stellone, con un ottimo inizio di campionato salgono a quota 23 punti in classifica frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, Ascoli che grazie al rigore realizzato dal capocannoniere del girone B Corazza sale a 12. Sold out il settore ospiti, con i sostenitori bianconeri che hanno acquistato i 588 tagliandi a disposizione.

Su tutti i campi della Serie C NOW, in occasione del 15° turno di campionato, che si disputerà tra il 15 e il 18 novembre, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare coloro che hanno perso la vita sulle strade.

FORMAZIONI UFFICIALI

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (56’ Ceccacci), Tonucci, Bove; Peixoto (46’ Tavernaro), Paganini, Di Paola, Zoia; Orellana (75’ Obi); Nicastro, Cannavò (86’ Molina). A disp.: Munari, Zocchi, Pucciarelli, Nina, Rabbini, D’Innocenzo, Gambino, Forte, La Rosa. All. Stellone

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Menna (58’ Tremolada), Tavcar, Gagliolo, Cozzoli; Varone, Bertini (75’ Caccavo); Adjapong, Silipo (75’ Tirelli), Marsura (66’ Achik); Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Quaranta, D’Uffizi, Campagna, Bando, Maiga Silvestri, Gagliardi. All. Di Carlo

ARBITRO: De Angeli di Milano

RETI: 64’ Cannavò (V), 94’ rig. Corazza (A)

NOTE: Ammoniti Menna (A), Peixoto (V), Palomba (V), Bertini (A), Tonucci (V), Nicastro (V), Bove (V). Espulso all’83’ Tavcar (A) per somma di ammonizioni. Spettatori 2.294 (di cui 689 abbonati e 588 ospiti) per un incasso di 17.532,00 €. Rec. 0’ pt, 7’ st.

Arbitro Luca De Angeli della sezione di Milano. Gli Assistenti sono Nicola Morea di Molfetta e Carmine De Vito di Napoli. Quarto Ufficiale Giovanni Matteo della sezione di Sala Consilina.

l’Ascoli parte bene con una traversa colpita al 13′ da Varone di testa, su corner di Silipo. Al 16′ pericoloso Silipo destro dal limite, respinge Vukovic. Biancorossi che si fanno vedere con capitan Di Paola che sfiora la traversa. Al 26′ Paganini anticipa Varone e tenta un pallonetto che termina fuori, ma non di molto.

Ascoli pericoloso ancora con Silipo con un tiro a giro dalla distanza. Al 31′ pericoloso Cannavò, dribbling e destro a rientrare che si poco fuori. Al 45′ Cannavò in area, devia con il destro e prende il palo interno, Cozzoli poi salva sulla linea.

Nella ripresa tanti i cambi e gioco che si interrompe spesso. La Vis è più in partita e va in vantaggio al 62‘, grazie all’imbucata di Tavernaro per Cannavò tocca in caduta e infila in rete. Esce anche Marsura per problemi fisici

Al 83′ Tavcar, già ammonito, commette fallo al limite e viene espulso. Stupenda la punizione a giro Di Paola, pallone sul palo. Nel finale problemi Molina appena entrato che lascia in campo in barella, la Vis rimane in dieci. Al 93′ l’arbitro assegna rigore ai bianconeri per un tocco di Zoia su Corazza. Dal dischetto si il bomber del Picchio non sbaglia e sigla il nono gol stagionale. La gara termina al 99esimo.

