MONTEMONACO – A Montemonaco, sono stati trasferiti 300 mila euro per il rafforzamento della sede provvisoria del Comune, dell’ambulatorio medico e della farmacia, su un progetto complessivo di 150 mila euro e 270 mila euro per la demolizione e delocalizzazione del garage comunale, per un totale di 1,3 milioni di euro. A disporre i trasferimenti il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, che ha firmato un decreto con cui si stanziano i fondi all’Usr Marche, in base all’avanzamento delle procedure.

“Attraverso la ricostruzione pubblica e in particolare con l’Ordinanza 137 per quanto riguarda le Marche, stiamo davvero risanando le ferite del tessuto urbano dei nostri borghi, finanziando tutta una serie di opere al servizio della vita amministrativa e della vita comunitaria – commenta il Commissario Castelli -. Il lavoro che portiamo avanti a Montemonaco insieme al Presidente Francesco Acquaroli, all’Usr e al sindaco Francesca Grilli, riflette l’impegno diffuso su tutto il territorio regionale dove la sinergia istituzionale ha portato allo sblocco del 95% delle opere di ricostruzione pubblica programmate”.

