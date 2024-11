Una realtà, nata nel 1970 durante la cerimonia sullo sfondo è andato in onda un video che ha ricordato quasi 50 anni di pallavolo, che oramai è un punto di riferimento per la zona dei Sibillini ascolani e fermani con quasi 140 tesserati

COMUNANZA – Bellissimo vernissage all’auditorium Luzi dove la Pallavolo Comunanza ha presentato tutte le sue squadre con i rispettivi atleti ed il fiore all’occhiello tutti i piccoli dei gruppi minivolley. Una realtà, nata nel 1970 durante la cerimonia sullo sfondo è andato in onda un video che ha ricordato quasi 50 anni di pallavolo, che oramai è un punto di riferimento per la zona dei Sibillini ascolani e fermani con quasi 140 tesserati. Ha fatto gli onori di casa un entusiasta Marco Bartolozzi da qualche anno presidente del sodalizio gialloblù.

Ospiti della serata il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi che ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro profuso dalla società ed ha promesso che cercherà di risolvere il problema del palasport. Sacconi era accompagnato dal vicesindaco Matteo Meschini e dal consigliere delegato allo sport Alfredo Sirocchi. L’onorevole Augusto Curti, sua figlia Ginevra gioca a pallavolo con Comunanza, ha rimarcato la positività della collaborazione dei vari comuni montani nell’utilizzo degli spazi sportivi. Presente il presidente Fipav Ascoli-Fermo Fabio Carboni che ha ricordato i valori della pallavolo per la crescita sana dei giovani. In platea tutti i dirigenti che portano avanti nell’ombra tutta la società. Da Barbara Giovenali a Christian Tiburzi, Fabio De Angelis, Marco Travanti, Luciano Tidei. Una bellissima serata, coinvolta anche la Pro Loco con Luca Laurenzi, specie quando le ragazze del settore femminile hanno esternato l’amore per la pallavolo, il divertimento di allenarsi, giocare e stare insieme come una grande famiglia dalle più piccole alle più grandi. Un grande lavoro in questi anni è stato fatto dal’allenatore e coordinatore tecnico Marco Fiocchi che ha creato una impeccabile organizzazione.

Comunanza nella stagione sportiva corrente partecipa ai campionati per il maschile: serie D, under 19, under 15 e under 13 3×3. Tutte le squadre sono allenate da Marco Fiocchi. Nel settore femminile: seconda divisione, under 16 e under 13, tutte allenate da Luciano Rossi. Poi c’è il settore minivolley di 1° e 2° livello che è curato da Christian Tiburzi, Orsola Santiloni, Diana Franconi, Elisa Pecorari, Loredana Piermarini, Laura Giustozzi e Lisa Vegnaduzzo. L’attività sportiva si svolge nelle palestre di Comunanza e in quella di Force ma servirebbero nuovi spazi perché anno dopo anno aumentano sempre più le partecipazioni specie nel settore minivolley.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.