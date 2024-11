ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Mercoledì 20 novembre alle 17,30: terzo appuntamento dei Venerdì Dialettali all’Auditorium Cellini del Polo Sant’Agostino. Stanislao Aleandri introduce sul mondo contadino descritto da Renzo Roiati ne “Li Sammera”, con alcune delle poesie del testo lette da Carmelita Galiè.

Renzo Roiati (1920-2015), medico pediatra scrisse “Li Sammera” nel 2013, dodici sonetti in dialetto legati al mondo della cultura contadina, corredati ciascuno da corpose note sull’etimo di tante parole. Una seconda parte è dedicata agli stornelli del contado ascolano.

L’iniziativa annuale dedicata al dialetto avviata nel 2006 dalla Fondazione “Don Giuseppe Fabiani” Fabiani è ora organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Gabrielli” e si svolge con un taglio diverso, volto a incoraggiare la lettura di testi in dialetto ascolano attraverso l’ascolto di brani in prosa, poesia, musica e in video.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.