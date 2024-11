ASCOLI PICENO – La Ditta Silvio Meletti è stata nominata Spirit Brand of the Year 2024 dalla rivista americana Wine Enthusiast. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato il prossimo 27 gennaio a San Francisco durante il 25° gala dei Wine Star Awards: i premi assegnati ogni anno alle persone più influenti dell’industria del vino, dei liquori e delle bevande.

La ditta ascolana era entrata in nomination lo scorso 13 settmebre insieme ad altre 4 distillerie di diverse nazionalità: due americane, una messicana e una, ultracentenaria, del Nicaragua. Oggi il verdetto che incorona la Ditta Meletti come distilleria dell’anno 2024.

“Io e la mia famiglia siamo davvero onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento” dichiara Silvio Meletti, presidente dell’azienda. “L’anno prossimo la nostra ditta festeggerà i 155 anni di ininterrotta attività; questo premio va ad aggiungersi ai numerosissimi premi e riconoscimenti che abbiamo ricevuto a cavallo di tre secoli. Il modo migliore per onorare tutto il lavoro che continuiamo a fare con passione e dedizione tutti i giorni, mantenendo un pensiero costante all’esempio di chi ci ha preceduto”.

“Wine Enthusiast è una delle riviste di settore più importanti al mondo”, continua, “Essere nominati distilleria dell’anno da una rivista indipendente che analizza le dinamiche del nostro settore a livello globale significa che ci stiamo muovendo nel modo giusto. Negli ultimi anni ci siamo affacciati molto nei mercati internazionali e oggi si possono trovare i nostri liquori a New York come a Shanghai; a Santiago del Cile come ad Adelaide. Negli Stati Uniti, in modo particolare, siamo diventati un brand molto conosciuto anche grazie all’utilizzo dei nostri prodotti nella mixology. Degustare a Manhattan un cocktail realizzato col nostro Amaro è tanto popolare quanto prendere un caffè corretto all’Anisetta Meletti ad Ascoli!”

A San Francisco a gennaio la quinta generazione della famiglia riceverà dai giornalisti americani l’ultimo premio da mettere in una affollatissima bacheca.

Ditta Silvio Meletti: nasce il 20 settembre 1870 ad Ascoli Piceno per opera di Silvio Meletti, primo cavaliere del lavoro della città di Ascoli Piceno. Il suo primo liquore, l’Anisetta Meletti, ha ricevuto premi in tutte le più importanti fiere europee diventando presto ambasciatore di tutto il territorio piceno.

A 154 anni dalla nascita i liquori Meletti vengono prodotti dalla quinta generazione della famiglia ancora con le ricette e i metodi studiati dal fondatore continuando ad ottenere apprezzamenti e riconoscimenti in tutto il mondo. Nel 2021 l’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano ha riconosciuto Meletti come Marchio Storico di Interesse Nazionale.

Wine Enthusiast: fondata nel 1979 a New York da Adam e Sybil Strum, è una pluripremiata pubblicazione cartacea e online che presenta notizie sul vino, liquori e tendenze alimentari, oltre a 25.000 valutazioni e recensioni all’anno. WineEnthusiast.com raggiunge 4,5 milioni di pagine visualizzate mensilmente ed è il leader del settore con il maggior traffico tra tutti i siti web di media sul vino.

I Wine Star Awards di Wine Enthusiast, giunti alla loro 25a edizione, sono una celebrazione annuale delle persone e delle aziende che danno un contributo eccezionale all’industria del vino e degli alcolici.

