ASCOLI PICENO – Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di musica che fanno parte delle attività del progetto “Quartiere vivo”, realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di corsi gratuiti di avviamento musicale per canto, batteria, chitarra e tastiera, riservati a giovani dai 14 ai 34 anni, che si svolgeranno presso Music Academy Ascoli in via Piemonte 4 ad Ascoli Piceno.

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti in sinergia da alcune associazioni che operano da decenni nel territorio provinciale ossia A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv, una rete composta all’interno del sistema delle Acli di Ascoli Piceno.

Le adesioni ai corsi dovranno pervenire entro il 29 novembre.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Music Academy Ascoli ai seguenti recapiti: 0736343404 o [email protected]

