SPINETOLI – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comune di Spinetoli, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, è pronto a regalare ai suoi cittadini e visitatori un dicembre ricco di emozioni. Il Calendario degli Eventi Natalizi 2024 è un invito a immergersi nell’atmosfera delle feste, tra luci, sapori, tradizioni e momenti di comunità.

Si parte sabato 7 dicembre a Spinetoli Capoluogo, con l’allegria dei più piccoli al centro della scena: Piazza Leopardi si animerà alle 15:30 con giochi e intrattenimenti dedicati ai bambini. Gli stand gastronomici apriranno già dalle 11:30 e, per chiudere in bellezza la giornata, alle 21, lo spettacolo comico di Peto’ Show.

Domenica 8 dicembre sarà una giornata ricca di appuntamenti. Torna la tradizionale Fiera dell’Immacolata Concezione, accompagnata dalla Sagra della Polenta (solo a pranzo). La magia del Natale si accenderà con la Casetta di Babbo Natale, aperta ai bambini, e culminerà alle 18 con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Leopardi, un momento suggestivo che unirà la comunità. Nel pomeriggio, alle 15:30, la musica dal vivo del gruppo I Pupazzi.

Mentre nella Chiesa Maria SS. Assunta, alle 16:30, verrà presentato il libro “Il Ragazzo de li Carrà”, un viaggio nella storia e nelle radici del territorio.

Le celebrazioni proseguiranno il 14 e 15 dicembre presso l’Oasi La Valle (San Pio), che si trasformerà in uno scenario di magia e tradizione con la grande festa “Un Weekend di Magia e Tradizione” a cura dell’associazione Oasi La Valle e Party Cool. Dalle 15:00 alle 18:30, spettacoli e attività faranno vivere l’atmosfera natalizia in un contesto naturale unico.

Il 20 dicembre, Piazza Kennedy di Pagliare, grazie all’impegno dell’associazione Passi Chiari, ospiterà il Villaggio di Babbo Natale pronto ad accogliere i più piccoli con sorprese e attività dalle ore 15. Domenica 22 dicembre sarà invece la volta del suggestivo Presepe Vivente in Piazza Roma, a Spinetoli, che prenderà vita alle 17 con il tema “Spinetoli… sotto una buona stella”.

Infine, il 26 dicembre sarà una giornata dedicata sia agli appassionati di motori, con la Mostra Scambio (Vespa club Piceno) in Piazza Kennedy, sia agli amanti dello sport con la 20ª Passeggiata dell’Amicizia Natalizia a cura del Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare. Partendo dal piazzale antistante il Bar Fly, i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi panoramici di 4 o 11 km, un’occasione per vivere il territorio in un’atmosfera di festa.

Per gli appassionati di storia e cultura, i musei di Spinetoli (La Necropoli romana, il Museo della civiltà contadina e il Museo della Scultura), resteranno aperti nei giorni 7, 8, 26 dicembre e 5, 6 gennaio, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le bellezze e la storia del territorio grazie a delle visite guidate che potranno essere accompagnate da degustazioni di vini e piatti tipici.

“Quello di Spinetoli – conclude il sindaco Alessandro Luciani – è un Natale non solo caratterizzato da una serie di eventi, ma un momento per riscoprire lo spirito di comunità, l’autenticità delle tradizioni e il calore delle feste”.

