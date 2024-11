Questo percorso mira alla creazione di un network territoriale per rendere le nuove generazioni protagoniste attive nel miglioramento del loro territorio, in collaborazione con istituzioni e comunità

ASCOLI PICENO – Scopo dell’evento, in programma per giovedì 28 novembre, dalle ore 9, presso gli spazi di Bottega del Terzo Settore in Via Trento e Trieste 18 ad Ascoli, è quello di stimolare la consapevolezza e la riflessione dei giovani sulle tematiche della salute finanziaria, del microcredito e delle sfide territoriali, promuovendo un approccio olistico che includa anche le emozioni e le relazioni. Questo percorso mira alla creazione di un network territoriale per rendere le nuove generazioni protagoniste attive nel miglioramento del loro territorio, in collaborazione con istituzioni e comunità.

“Educazione Finanziaria per un Futuro Sostenibile: ascoltiamo la voce delle nuove generazioni” è il titolo della giornata formativa e di confronto, organizzata dalla Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte di Ascoli I presidente della Cassa di Risparmio di Ascoli Ets, in collaborazione con la “Ottavio Sgariglia Dalmonte srl”, l’I.I.S “MAZZOCCHI – UMBERTO I” di Ascoli Piceno e Ritmi-Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria.

Proprio l’ascolto di dubbi e curiosità dei giovani, chiamati “domani” a muovere l’economia del territorio, sarà lo spunto, per gli autorevoli relatori del convegno che si terrà dalle ore 15 (si veda la locandina allegata), per comprendere come meglio entrare nel loro mondo e studiare strumenti idonei o adeguare quelli già esistenti, per un’azione efficace di concreta “educazione finanziaria”.

Il tutto nel pieno rispetto della mission della Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte, da sempre accanto al territorio di competenza per favorire lo sviluppo e la cultura dal punto di vista economico e finanziario, valorizzando il lavoro e le capacità della persona.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria, promosso dall’omonimo Comitato nazionale di emanazione ministeriale (cfr. www.quellocheconta.gov), si divide in due momenti.

PRIMA PARTE – Nella prima parte della giornata, dalle 9 alle 13, si svolgerà un workshop dedicato agli studenti di quarto superiore dell’Istituto “Mazzocchi – Umberto I”. I ragazzi, con il supporto della Dott.ssa Patricia Pulido, vicepresidente di Lab.In.S. s.c. (Laboratorio di Innovazione Sociale) di Torino, attraverso dei tavoli tematici, saranno invitati a esplorare come le emozioni legate al denaro e alle opportunità influiscano sulle scelte personali e relazionali. Gli studenti, quindi, esamineranno come le decisioni economiche possano influenzare le loro relazioni con la famiglia, gli amici e la comunità.Alla fine della sessione, i partecipanti non solo avranno sviluppato una proposta per il futuro finanziario e territoriale, ma avranno anche acquisito una maggiore consapevolezza del ruolo che le emozioni e le relazioni giocano nel loro percorso di crescita personale, nelle scelte economiche e nel rapporto con il territorio.

SECONDA PARTE – Nella seconda parte della giornata, dalle 15 alle 18, si svolgerà una tavola rotonda con la partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori sociali (fondazioni antiusura, associazioni del terzo settore, associazioni impegnate in attività di educazione finanziaria) e della comunità.

Si partirà dalla presentazione dei principali argomenti chiave emersi durante il workshop del mattino per prendere spunto dalla visione e dalle proposte delle nuove generazioni sui temi della salute e dell’educazione finanziaria; un punto di partenza dal quale creare iniziative e percorsi utili a rispondere alle esigenze emerse al fine di garantire un futuro finanziario sostenibile dei giovani e del territorio anche confrontandosi con realtà territorialmente diverse e approfondendo buone pratiche già in atto.



Agire e lavorare sui giovani e con i giovani, partendo dall’ascolto della loro voce, è la via per programmare oggi un futuro finanziariamente sano e sostenibile per gli adulti di domani e per il territorio nel quale potranno essere protagonisti.

Tra le autorità invitate al convegno, ci saranno anche il Vescovo delle Diocesi di Ascoli e San Benedetto, Monsignor Gianpiero Palmieri, il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il Prefetto Sante Copponi.

L’incontro pomeridiano è ad ingresso libero, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.

