OFFIDA – Il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha approvato in linea tecnica, con proprio Decreto, il progetto di fattibilità tecnico – economica relativo alla strada provinciale 43 Mezzina, nell’ambito del 6° stralcio attuativo del programma ANAS di ripristino e messa in sicurezza della rete viaria nelle aree interessate dagli eventi sismici. L’intervento, dell’importo complessivo di oltre 1 milione e 85 mila euro, è volto al ripristino del corpo stradale del tratto situato nel territorio del Comune di Offida, tra il km. 12+800 ed il km. 13+000, a nord ovest del capoluogo offidano. La sede stradale interessata è quella che collega la località di San Barnaba con la strada provinciale n. 92 Val Tesino. Il progetto prevede la sistemazione di diverse criticità attualmente presenti a varie quote altimetriche, con particolare riguardo al piano viabile dissestato da pronunciati avvallamenti.

“Con questo nuovo e consistente intervento – evidenzia il Presidente Loggi – si provvede alla salvaguardia del corpo stradale di un tratto importante della Mezzina e alla conseguente sistemazione anche dal punto di vista della prevenzione idro-geologica. Tutto ciò al fine di migliorarne la funzionalità e scongiurare ulteriori danneggiamenti a salvaguardia del patrimonio stradale. L’obiettivo – prosegue Loggi è quello di garantire all’utenza la percorribilità della strada in condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità”.

“La Mezzina costituisce uno snodo fondamentale per la mobilità del Piceno, a cui la Provincia ha sempre dedicato attenzione come priorità strategica – sottolinea il Consigliere Provinciale con delega alla Viabilità Daniele Tonelli- ringrazio il Servizio Viabilità dell’Ente che ha realizzato la progettazione delle opere di manutenzione e l’Anas in qualità di soggetto attuatore”.

