L’allenatore ascolano: “L’avversario sta disputando un campionato da protagonista. Ha perso solo una partita e non è un caso”

ASCOLI PICENO – Vigilia di un match molto importante.

L’Atletico Ascoli affronterà il Chieti in Abruzzo, valevole per il girone F di serie D.

Una sfida molto affascinante ma difficile anche a causa delle squalifiche di Nonni e Pompei (addirittura quattro giornate per il portiere).

Mister Simone Seccardini ha rilasciato le consuete dichiarazioni, riportate dal portale del Club: “La partita contro l’Ancona ormai fa parte del passato. Chieti ci deve dare uno stimolo in più per tornare a fare punti. È una squadra dall’organico importante e sta disputando un campionato da protagonista. Ha perso solo una partita e non è un caso. Dovremo limitare le loro sortite offensive e mantenere alta la concentrazione”.

