ASCOLI PICENO – Incredibile match nel pomeriggio di domenica 24 novembre.

L’Atletico Ascoli batte il Chieti in trasferta all’Angelini con il risultato di 2-1.

Una partita “spaziale” dei ragazzi di mister Simone Seccardini che mettono all’angolo a casa loro il Chieti dall’inizio alla fine.

Nonostante lo svantaggio iniziale di Fall riescono a non farsi abbattere e continuano a macinare gioco e nella ripresa arriva prima il pareggio poi il sorpasso. Reti di D’Alessandro e Camilloni.

Nel finale anche due miracoli di Mercorelli su Ciabuschi e Scimia.

I bianconeri salgono a quota 24 punti in classifica, nel girone F di serie D, al secondo posto in classifica condiviso con il Teramo e a quattro punti dalla Samb, attualmente capolista in solitaria.

Di seguito il tabellino completo.

CHIETI: Mercorelli, Cordova, Forgione, Di Paolantonio, Fall, Sini, Schiavino, Ceccarelli, Oddo, Della Quercia, Guerriero.

A disposizione: Servalli, Donsah, Casciano, Tourè, Caiazza, Didio, Balic, Giunchedi, Valentini.

Allenatore: Ignoffo

ATLETICO ASCOLI: Galbiati, Mazzarani, Severini, Olivieri, Minicucci, Vechiarello, Camilloni, D’Alessandro, Clerici, Ciabuschi, Antoniazzi.

A disposizione: Canullo, Alborino, Baraboglia, Maio, Pandolfi, Scimia, Ceccarelli, Gerlero, Traini.

Allenatore: Seccardini

Arbitro: Tedesco di Battipaglia.

Assistente 1: Pelotti di Bologna.

Assistente 2: Lanfredi Sofia di Bologna.

Reti: 3′ Fall (C), 50′ D’Alessandro A), 61′ Camilloni (A)

