Non importa se ti senti più Elfo o Skramp, quello che conta è lasciarsi trasportare dall’avventura insieme a Jack lungo “La via dei Giocattoli” alla ricerca della vera essenza del Natale

ASCOLI PICENO – E se il Natale non fosse poi quello che hanno sempre raccontato? Se quegli elfacci di Babbo Natale (quelli che consegnano regali ai bambini buoni) non fossero poi così buoni? E se gli Skramp (quelli che consegnano incubi ai bambini malvagi) non fossero così cattivi come li hanno sempre raccontati? Jack è stanco di consegnare incubi, e ha in mente un piano per cambiare tutto. Ma dovrà̀ fare i conti con Babbo Natale e con un’elfa imprevista che sconvolgerà tutto.

Libreria Prosperi in collaborazione con Virtus Coop, martedì 26 novembre 2024 alle ore 18:30 presenteranno, al Centro Sintonia (corso Giuseppe Mazzini 54, Ascoli Piceno), SKRAMP JACK e la Bussola del Natale, uovonero [2024], il nuovo romanzo dello scrittore e sceneggiatore, già autore uovonero con il libro Farfariel. Il Libro di Micù (2019), Pietro Albì, che in un incontro tra musica, disegni e letture ci farà entrare nel mondo fantastico di Skramp Jack, meravigliosamente reso dalle illustrazioni che accompagnano il libro, realizzate dall’artista Stefano Tamburrini e dalle musiche di Francesco Bagnara.

Sarà possibile acquistare il libro al Centro Sintonia.

