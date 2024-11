ASCOLI PICENO – Il 25 novembre le 70 farmacie di Federfarma Ascoli, saranno impegnate a valorizzare il significato della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” , che si celebra il 25 novembre.

Patrizia Righetti, presidente provinciale di Federfarma, ricorda “nelle nostre farmacie la figura femminile è prevalente così tante sono le iniziative messe in campo nella consapevolezza che, di giorno in giorno, possiamo dare un fattivo contributo anche per il contatto quotidiano con la popolazione, specie femminile”. Sottolinea ” in tutti noi titolari di farmacia c’è l’ impegno a combattere e prevenire la violenza di genere, anche pubblicizzando il numero telefonico antiviolenza “1522” attivo per raccogliere denunce ed allarmi correlati”.

“Le farmacie hanno risposto – sottolinea la dottoressa Righetti – con grande sensibilità alle iniziative confermando che l’ascolto e la vicinanza ai problemi delle persone sono aspetti che caratterizzano la nostra professione, anche come punto di riferimento nella lotta alla violenza sulle donne” .

