COLLI DEL TRONTO – L’Hotel Casale a Colli del Tronto si veste di luci per una notte di San Silvestro indimenticabile. Sarà un Capodanno da sogno firmato Mad Events, Geko e Merli, ancora più ricco grazie alla collaborazione di Essential e Goddamn, con le associazioni Ap Events, Apply, Impero.

La serata prenderà il via alle ore 20 con una raffinata cena di gala accompagnata dalle performance dei dj Manuele Capannelli, Slender, Mark Giardò e Dod, per finire l’anno e iniziare in bellezza il 2025.

Capodanno è l’occasione perfetta per lasciarsi andare e creare nuovi ricordi. E quest’anno ci sono diverse opzioni per celebrarlo al meglio con pacchetti Bronze, Silver, Gold, Platinum, che prevedono cena, dopocena e anche la possibilità di pernottamento in hotel con accesso a tutti i servizi (piscina coperta, spa, palestra). Per chi volesse ci sarà possibilità di unirsi al party dopo la mezzanotte, a partire dalle ore 00.30.

I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria al numero 3927881490.

Capodanno al Casale

31 dicembre

Hotel Casale, Via Casale Superiore, Colli del Tronto

Cena spettacolo: ore 20

After Dinner: ore 00:30

POSTI LIMITATI: Prenotazione obbligatoria 3927881490

Per info: www.madevents.it/capodanno-casale-2024

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.