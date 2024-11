ASCOLI PICENO – Si sono concluse con grande partecipazione ed entusiasmo le celebrazioni per il 70° anniversario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Marche.

Le due giornate dedicate alla storia, ai valori e al futuro del Soccorso Alpino hanno visto una straordinaria affluenza di cittadini, istituzioni e volontari. Il programma, ricco di eventi, ha offerto un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori e riflettere sull’importanza del loro impegno nella salvaguardia delle vite umane e nella protezione del territorio montano ed ipogeo.

Sabato 23 novembre, il villaggio espositivo presso il Chiostro di San Francesco, la parete di arrampicata e la mostra fotografica hanno attirato adulti e bambini, coinvolgendoli in attività interattive e formative. Il convegno al Teatro dei Filarmonici, dal titolo “70 anni di soccorso in ambiente impervio: un’evoluzione continua”, ha offerto spunti di approfondimento grazie agli interventi di esperti e soccorritori che hanno ripercorso i momenti salienti della storia del Corpo.

Domenica 24 novembre, il centro storico è stato animato da spettacolari dimostrazioni pratiche, culminate nella suggestiva calata dei soccorritori e supereroi dal Palazzo dei Capitani, un momento che ha lasciato nei più piccoli un sorriso.

Il 70° anniversario non è stato solo un’occasione per festeggiare, ma anche per consolidare il legame tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e la comunità. Il successo dell’evento testimonia la gratitudine e l’ammirazione verso chi, con professionalità e sacrificio, dedica la propria vita al prossimo.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, alle istituzioni locali e regionali, ai cittadini e a chi ha contribuito a rendere queste giornate indimenticabili.

