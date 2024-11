ASCOLI PICENO – Domenica 24 novembre si è tenuta a Castrocaro Terme, al centro Compagni di Vita, la finale del campionato Nazionale OPES Cinofila, disciplina Detection, volta ad esaltare le capacità olfattive del cane e la sua capacità di ricerca. Opes, cioè Organizzazione Per l’Educazione allo Sport, è un ente del Coni che promuove la consapevolezza del valore che il cane porta alla società.

Dopo aver partecipato a 10 gare sul territorio nazionale ed aver collezionato due primi posti, due secondi e tre terzi posti, il binomio Fabrizio Marucci e Sophie (Cocker Espaniel di 3 anni), gruppo sportivo cinofilo My Dog, ha centrato il secondo posto assoluto, sui 38 migliori binomi nazionali, nella finale del campionato del grado 1. Il binomio preparato da Alessia Battilana e Sara Sospetti è stato promosso al grado 2 per il campionato 2025.

Per il centro My Dog e per Alessia è la seconda volta che il proprio binomio si colloca in vetta alle classifiche, avendo trionfato lo scorso anno nel campionato nazionale con un’altra coppia vincente. Fabrizio e Sophie, oltre che al campo, per eccellere nella categoria Detection si sono allenati a fare ricerche anche all’interno delle attività commerciali del territorio, grazie alla preziosa collaborazione degli esercenti. Un gran bel risultato per le attività sportive locali, in particolare per quelle cinofile del Piceno.

