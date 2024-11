ASCOLI PICENO – L’attaccante bianconero Mattia Tirelli, uscito al 38esimo del primo tempo nell’ultima gara contro il Gubbio non ci sarà parte contro la Torres, nell gara in programma domenica 1° Dicembre alle ore 15:00 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, valida per la diciassettesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Il giovane attaccante che ha accusato un problema al ginocchio destro si è sottoposto agli esami strumentali, si attendono i referti per stabilire i tempi di recupero.

