ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo le attività del progetto “Quartiere vivo”, realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti in sinergia da alcune associazioni che operano da decenni nel territorio provinciale ossia A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv, una rete composta all’interno del sistema dell’Unione Sportiva Acli Marche.

E’ ancora possibile iscriversi ai corsi gratuiti di avviamento musicale per canto, batteria, chitarra e tastiera, riservati a giovani dai 14 ai 34 anni, che si svolgeranno presso Music Academy Ascoli in via Piemonte 4 ad Ascoli Piceno.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Music Academy Ascoli ai seguenti recapiti: 0736343404 o [email protected]

