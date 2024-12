Mister Di Carlo al termine di Torres-Ascoli. Seconda vittoria consecutiva del Picchio che espugna il Sanna per 2 a 1, da segnalare un rigore fallito per parte.

ASCOLI PICENO – Questo il commento di Mister Di Carlo al termine di Torres-Ascoli. Seconda vittoria consecutiva del Picchio che espugna il Vanni Sanna per 2 reti a uno, da segnalare un rigore fallito per parte: “Innanzitutto rivolgo i miei complimenti alla Torres, squadra che anche oggi ha dimostrato d’essere forte e, soprattutto nel primo tempo, ci ha messi in difficoltà con ritmo e cross”.

“I ragazzi sono stati bravi a non mollare di un centimetro. Nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa in più, abbiamo legittimato il vantaggio e colpito due pali. Avevo avvisato i giocatori che con una squadra come la Torres non si può mollare fino all’ultimo minuto. Complimenti alla mia squadra, che negli episodi ha saputo soffrire, colpendo nei punti deboli la Torres, e ha messo in campo lo spirito che serve in questa serie C e, a tratti, anche qualità. Venerdì ci attende uno scontro diretto e dovremo portare a casa la vittoria, siamo indietro in campionato”.

“C’è tanta negatività intorno e stiamo cercando di lavorare per toglierla. Il gruppo squadra sta dando forza a quelle che sono le prestazioni, si lotta fino all’ultimo. Veniamo da due vittorie, ci serve per avere più fiducia, siamo molto indietro e non ci possiamo permettere di fare nessun calcolo. Qualità a tratti, abbiamo capito come si gioca in Serie C”.

