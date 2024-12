ASCOLI PICENO – La stagione natalizia proposta dai Musei Civici di Ascoli Piceno si apre con nuove iniziative all’insegna della bellezza con eventi culturali e nuove proposte espositive. Dopo il grande successo dei Tea Talk di novembre che hanno visto la partecipazione di critici d’arte, musicologi e storici, verrà proposto un ricco calendario di eventi che accompagnerà il pubblico e i molti turisti che visiteranno la città nel periodo natalizio fino all’Epifania. Grande entusiasmo è stato espresso dal Sindaco Marco Fioravanti sull’andamento dei flussi turistici e sulle proposte culturali dei Musei Civici: “La forte sinergia tra l’Amministrazione comunale e la gestione dei Musei Civici ha portato, nel corso del 2024, a un notevole incremento della fruizione delle cinque strutture museali cittadine. Grazie a una serie di proposte sempre più innovative e coinvolgenti, la città di Ascoli Piceno sta acquisendo un rilevante appeal a livello nazionale come mèta artistica, culturale e turistica”. Si inizia con il nuovo appuntamento di I Musei incontrano l’autore in collaborazione con Libreria Rinascita. Nella storica cornice del Forte Malatesta giovedì 5 dicembre alle ore 17.30 verrà ospitata la presentazione del libro “La Señora. Vita e avventure di Grazia Nasi” (Laterza Editore) con la partecipazione di Stefano Papetti e Maria Giuseppina Muzzarelli, storica tra le più amate e note del panorama intellettuale italiano, che torna ad Ascoli per presentare la storia incredibile di Gracia Nasi, donna modernissima, viaggiatrice, imprenditrice e simbolo stesso del fermento sociale che animava il rinascimento europeo. Una occasione preziosa per riscoprire una figura unica, ancora oggi capace di stupire e suscitare ammirazione e curiosità. “Un evento- dichiara Papetti- per riflettere sul ruolo delle donne nella società del Rinascimento attraverso una personalità riscoperta grazie alle ricerche della professoressa Muzzarelli”. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi organizzati per la promozione della mostra “Realismo Magico. Le creazioni di Luciano Verzola” (dal 25 giugno). Il grande successo della mostra ha spinto Ascoli Musei a prorogare l’esposizione fino al 12 gennaio 2025. “I turisti che affolleranno la città per le feste di Natale-affermano i responsabili delle Cooperative Integra e Il Picchio- si faranno avvolgere dalle atmosfere magiche e misteriose dei Tarocchi grazie a installazioni immersive, video illustrativi e un percorso espositivo di immagini e abiti. Siamo orgogliosi di annunciare che la mostra Realismo Magico nel 2025 verrà proposta in prestigiose sedi museali che daranno visibilità non solo ad Ascoli Musei, ma anche alla nostra città”.

Venerdì 6 dicembre saranno due gli appuntamenti che vedranno coinvolti i Musei Civici: alle ore 16.00 la Pinacoteca Civica in collaborazione con Marche Guest ospiterà l’evento “Itinerari francescani in Pinacoteca”. Il percorso si concentrerà sulle opere che raccontano la storia del francescanesimo non solo nella città di Ascoli, ma su tutto il territorio piceno. Al termine la degustazione dell’infuso Crivelli’s Flavour, un brand creato in esclusiva per Ascoli Musei. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. Alle ore 17.30 presso Galleria d’Arte Contemporanea “Osvalo Licini” con ingresso gratuito verranno presentate le opere della collazione FAINPLAST. Saranno presentati al pubblico – interviene Stefano Papetti- due dipinti di Osvaldo Licini recentemente acquisiti da FAINPLAST che verranno esposti al pubblico fino a maggio 2025 in dialogo con le altre opere del maestro marchigiano”.

In occasione della festa dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, i Musei Civici aprono le porte ai bambini: alle ore 16.00 in Pinacoteca Civica si svolgerà “Viaggio nel tempo con Babbo Natale”, un laboratorio alla scoperta delle usanze e delle tradizioni natalizie che si concluderà con l’arrivo di Babbo Natale per la consegna dei doni.

