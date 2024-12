ASCOLI PICENO – Carlo Esposito della sezione di Napoli è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-SESTRI LEVANTE, match valido per la 18^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma venerdì 6 dicembre, alle ore 20:30, al “Del Duca” di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Luca Bernasso di Milano e Ludovico Esposito di Pescara. Quarto Ufficiale Matteo Dini di Città di Castello.

SOLIDARIETA’

Simone Corazza e Ivan Varone sono i protagonisti dello spot girato presso il Conad di via Erasmo Mari. Nella ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’, i due bianconeri, insieme a Marco Sorrentino, fondatore dell’associazione “Michelepertutti”, invitano all’acquisto del panettone solidale “Michelone”, i cui proventi saranno destinati all’associazione che ha sede a Stella di Monsampolo e che da oltre dieci anni opera in favore delle persone con disabilità.

Il panettone è in vendita da martedì 3 dicembre, esclusivamente presso il CONAD di via Erasmo Mari ad Ascoli Piceno al prezzo di 15,00 €. Acquistando il panettone si contribuirà alla copertura delle spese di un’ora di camp estivo per i ragazzi con disabilità. Michelepertutti beneficerà anche della raccolta fondi promossa dall’Associazione Culturale ‘Ascoli da Vivere’ in occasione della “Carica dei Babbi Natale”, l’evento di solidarietà – giunto alla 13^ edizione – che si svolgerà in Piazza Arringo il 22 dicembre, dalle 9:30.

