ASCOLI PICENO – Un gradito appuntamento.

Un’edizione tutta da scoprire quella del Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno che per il mese di dicembre si anticipa al secondo weekend in concomitanza con la festa dell’Immacolata, il 7 e 8 dicembre. Sarà un evento unico e imperdibile, impreziosito dalla magia del Natale e dalle meravigliose luminarie che illuminano il cuore storico della città. ​

Per chi vuole conoscere meglio Ascoli Piceno e per chi la ama già, è possibile prenotare il tour di “Ti racconto Ascoli” previsto per domenica 8 dicembre alle 14.30. Questa volta il tour ci porterà alla scoperta delle chiese cittadine, l’anima medievale di Ascoli Piceno tra vicoli, torri gentilizie e chiese romantiche. La visita guidata comprenderà il Battistero romanico di San Giovanni, le chiese romaniche di San Gregorio Magno e San Vincenzo e Anastasio. E come sempre qualche sorpresa. Appuntamento alle 14.30 dinanzi alla Cattedrale di Sant’Emidio in piazza Arringo. Costo della visita guidata, 10 euro. Visita guidata più degustazione, 15 euro. Gratuito per i bambini fino a 12 anni. Info e prenotazioni 3283246179.

Occhio anche alla viabilità.

Con’l’Ordinanza 768 del 3 dicembre 2024 l’Amministrazione Comunale di Ascoli dispone:

1) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre dalle ore 14:00 di venerdì 06 dicembre 2024 alle ore 24:00 di domenica 8 dicembre 2024 il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma ( fatta eccezione per i veicoli partecipanti all’evento , per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno e della Provincia di Ascoli Piceno, residenti ed autorizzati nella zona interdetta al traffico);

3) Piazza Simonetti lato est dalle ore 14 di venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 24 di domenica 08 dicembre 2024 il divieto di sosta con rimozione coatta (fatta eccezione gli stalli di sosta riservati alla Prefettura) 4)la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo interferenti con Via XX Settembre e Corso Trento e Trieste dalle ore 08:30 alle ore 20:30 di sabato 7 dicembre 2024 e di domenica 08 dicembre 2024;

