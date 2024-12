Serie C. L’Ascoli si prepara alla sfida contro il Sestri Levante in programma il 6 dicembre alle 20:30 al Del Duca, 18° giornata del girone B

ASCOLI PICENO – L’attaccante bianconer Davide Marsura ha rilasciato un’intervista a Tmw Radio, ha analizzato il cammino del Picchio e la parlato della prossima sfida contro il Sestri Levante in programma domani 6 dicembre alle 20 e 30 al Del Duca nella gara valida per la diciottesima giornata del girone B di Serie C. Per l’esperto attaccante veneto finora a referto 15 gare di campionato e un gol contro il Gubbio in Coppa Italia.

Due vittorie consecutive, in seguito a una buona striscia di pareggio, si può dire che il momento brutto dell’Ascoli è passato? “Sì io credo che sia passato. Oltre i risultati abbiamo trovato anche le prestazioni. Penso che questi risultati ci diano anche fiducia per le prossime partite”.

Che cosa è cambiato con Di Carlo? In cosa vi ha aiutato? “Il mister lo conoscevamo per il suo curriculum sia da calciatore che da allenatore. È stato bravo perché ha compattato il gruppo. Lui ha portato la mentalità di cosa è la Serie C. Ha dato questo tipo di impronta, di carattere e personalità, alla squadra”.

Nella passata stagione a Catania anche ci fu un inizio complicato, si può dire che la C è davvero un campionato molto complicato forse anche più della B? “Posso confermare che per me la C per tanti aspetti è più complicata della B. Quando giochi a Catania o Ascoli, poi, le avversarie vengono a giocare con ancora più voglia. In questa stagione abbiamo tanti ragazzi giovani, ci vuole solo del tempo per trovare la giusta quadra e far vedere le nostre qualità”.

Ci può fare un punto generale sul girone B? Regna tanto equilibrio? “Il girone B era anche all’inizio un po’ più imprevedibile. In Serie C, poi, non si vince con il blasone o i nomi. Quella che forse ha qualcosina in più è la Ternana. Per il resto credo che tutte possano arrivare tra le prime 2-3”.

Nonostante alcune contestazioni dei tifosi alla società con voi sono sempre stati di supporto? “I tifosi hanno i loro motivi che noi non sappiamo. Loro vengono allo stadio e poi decidono se contestare la squadra o la società. Noi della squadra non siamo stati praticamente mai contestati, solo dopo qualche risultato ma ci sta. Loro ci hanno sempre appoggiato e ci hanno seguito anche in trasferta. Mi dispiace quello che sta succedendo con la società e il patron perché Pulcinelli è una persona davvero presente e che ci mette tutto. Nel periodo in cui non vincevamo venne anche a pranzare con noi al centro sportivo”.

Che cosa si aspetta dalle prossime gare? “Vedendo le squadre sicuramente sono alla portata ma io guardo più a noi stessi. E’ vero, da qui a Natale abbiamo due partite su tre che, almeno sulla carta, sarebbero alla nostra portata, ma in generale penso che in questo momento possiamo vincere con chiunque. A Sassari già negli spogliatoi percepivo la sensazione che potessimo vincere”..

Da calciatore a talent scout: c’è un giovane che l’ha colpita all’interno della rosa dell’Ascoli? “Noi siamo fortunati perché abbiamo tanti giovani bravi, al di là del valore tecnico. Abbiamo questi giovani interessanti che se continueranno ad avere la testa sulle spalle e manterranno i piedi per terra avranno un futuro importante. Bando, Cozzoli, D’Uffizi, Silipo sono giovani interessanti.

