ASCOLI PICENO – Evento di particolare interesse su Medicina e Cultura quello che si svolgerà sabato 7 dicembre nella Bottega del Terzo Settore ( Corso Trento e Trieste, 18 ) alle ore 17, che vedrà protagonista il dottor Amedeo Pancotti, medico oncologo, sul tema “La medicina nei secoli tra pregiudizi e scienza” a cura dell’associazione ODV Hozho.

Un excursus storico attraverso le principali tappe dell’evoluzione della medicina, tra sciamani, sacerdoti e stregoni fino ad arrivare agli uomini di scienza e alle scoperte in funzione della salute delle persone. Sarà anche l’occasione per assistere alla presentazione dellultimo libro del dottor Pancotti , l’avvincente romanzo dal titolo “Misteri ed alchimie di un medico del 700# attraverso l’intervista del collega, Vincenzo Luciani.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Tiziana Capocasa. L’appuntamento culturale sarà intercalato dalla musica del duo Erika Secondino e Domingo Muzietti e per concludere, in clima prenatalizio, un brindisi con i vini dell’azienda Biagi. L’evento vede il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno con il sostegno della Bottega del Terzo Settore, delle Acli e del CSV ( Centro servizi per il volontariato) Marche.

Amedeo Pancotti

Medico oncologo in vari ospedali con ruoli di Primario e di direttore di Dipartimento. Impegnato sul versante della prevenzione con progetti ed iniziative mirate in favore delle donne tramite l’associazione onlus Hozho, in prima fila nel sostegno alle donne colpite dal tumore al seno, da lui presieduta. In oltre 20 anni ha realizzato molti progetti, come convegni sul cancro al seno, sullalimentazione, ma anche spettacoli teatrali con protagoniste le pazienti stesse. Musicista e pilota di auto da corsa, ha trovato nella scrittura uno spazio di infinita leggerezza dell’anima, dove rifugiarsi dalle quotidiane avversità. Ha già pubblicato Storia di un medico, Delitto a Cortino ed ora si presenta con Misteri ed alchimie di un medico del 700.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.