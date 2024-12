CASTEL DI LAMA – L’Amministrazione comunale di Castel di Lama, insieme all’associazione The Rolling Gamer hanno donato nuovi giochi al reparto di Pediatria dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore Loredana Zappacosta con Gianluca Pica e Roberto Silvestri, presidente e vice presidente dell’associazione, del primario dottor Ermanno Ruffini, della caposala Manuela Del Moro e del personale medico e infermieristico.

Alcuni giochi sono stati regalati direttamente ai bambini ricoverati, portando un sorriso nei loro volti, mentre altri saranno a disposizione di tutti i piccoli pazienti per rendere le loro giornate più leggere e divertenti. “Giochi che uniscono e donano sorrisi!”, commenta Zappacosta.

I fondi per i giochi sono stati raccolti grazie all’asta di beneficienza che si è tenuta all’interno del Lama Play, l’evento, organizzato a settembre dal Comune in collaborazione con The Rolling Gamers: un’occasione unica per far incontrare giovani appassionati di giochi da tavolo, condividere momenti di svago e, soprattutto, fare del bene.

“Un ringraziamento speciale – conclude Zappacosta – va a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa, dimostrando ancora una volta che la nostra comunità sa fare la differenza”.

