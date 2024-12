Il corteo partirà alle ore 10 dai cancelli dello stabilimento, situato in località Villa Pera, per arrivare alle 11.30 previste nella piazza del Comune

COMUNANZA – Nel contesto della situazione che sta riguardando lo stabilimento di Beko di Comunanza, emerso nelle ultime settimane dopo che è stata esplicitata la volontà dell’azienda di chiudere la sede in questione, è stata indetta per sabato 7 dicembre una manifestazione da FIOM Cgil, FIM Cisl, UILM e UGL Metalmeccanici, dal titolo “Il futuro del territorio è il lavoro. Comunanza non si chiude!”.

Il corteo partirà alle ore 10 dai cancelli dello stabilimento Beko di Comunanza, situato in località Villa Pera, per arrivare alle 11.30 previste nella piazza del Comune di Comunanza (Piazza Garibaldi) e concludersi, dopo gli interventi delle istituzioni, di lavoratrici e lavoratori e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIM Cisl, UILM e UGL, con l’intervento della FIOM Cgil Nazionale.

“Tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare, perchè in ballo non c’è solo il futuro dello stabilimento Beko ma di tutto l’indotto, del settore terziario collegato e di conseguenza del territorio stesso. Questi territori sono già stati martoriati dal terremoto e dal successivo spopolamento, cui poco ha potuto la ricostruzione post-sisma. In questo contesto il crollo del tessuto industriale locale potrebbe risultare il colpo di grazia definitivo per la già provata area interna – fanno sapere dal sindacato – A sostegno della manifestazioni sono già arrivate le adesioni delle categorie sindacali che seguono i lavoratori dell’indotto e i lavoratori somministrati, ovvero Filctem CGIL Marche, Femca CISL Marche e Uiltec Marche per il settore gomma-plastica e di Nidil CGIL Marche, Felsa CISL Marche e UILTEMP Marche”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.