Auguriamo ai nuovi arbitri una carriera ricca di soddisfazioni e successi, nella consapevolezza che il loro impegno sarà fondamentale per il futuro del calcio e per la valorizzazione dei principi di lealtà e rispetto che lo sport rappresenta

ASCOLI PICENO – La Sezione Arbitri di Ascoli Piceno accoglie con entusiasmo i nuovi 16 direttori di gara che, in data odierna, hanno superato brillantemente l’esame finale del Corso Arbitri organizzato dalla sezione locale. L’esame si è svolto presso la sede sezionale alla presenza di Stefano Morganti, componente del Comitato Regionale Arbitri delle Marche (CRA), che ha avuto il compito di valutare la preparazione tecnica e regolamentare dei candidati.

I nuovi arbitri rappresentano una risorsa preziosa per il movimento arbitrale locale e regionale. Grazie alla loro passione e all’impegno dimostrato durante il corso, sono ora pronti a intraprendere il percorso sui campi da gioco, contribuendo al rispetto delle regole e al corretto svolgimento delle competizioni sportive.

Il presidente della Sezione Arbitri di Ascoli Piceno, Massimiliano Bachetti, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il lavoro svolto dai candidati e dai formatori: “Accogliamo con grande soddisfazione questi giovani arbitri, che oggi iniziano un’avventura che li porterà a crescere non solo sotto il profilo sportivo, ma anche personale. Un sentito ringraziamento va a Stefano Morganti per il suo prezioso supporto e al Comitato Regionale Arbitri per la vicinanza costante al nostro territorio.”

La Sezione di Ascoli Piceno augura ai nuovi arbitri una carriera ricca di soddisfazioni e successi, nella consapevolezza che il loro impegno sarà fondamentale per il futuro del calcio e per la valorizzazione dei principi di lealtà e rispetto che lo sport rappresenta.

I nuovi 16 arbitri: Angelini Cristian, Capriotti Lorenzo, Castaldo Mattia, Chen Tuo Feng, Ciarrocchi Kevin, Cicatiello Marco, Coccia Neva, Corbelli Cristina, De Angelis Francesco, De Solis Francesco, Di Sabatino Giacomo, Fico Francesco, Michelessi Ascanio, Nicolai Giorgio, Pelliccioni Riccardo, Tavaglione Riccardo.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.