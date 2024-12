Nella ripresa una grande occasione per parte, per gli ascolani con Minicucci e per i teramani con un tiro dell’ex Esposito salvato sulla linea

ASCOLI PICENO – Un pari prestigioso.

Teramo-Ascoli, allo stadio “Bonolis” in Abruzzo, termina 0-0 nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, valevole per il girone F di serie D.

Una partita equilibrata e intensa. Nella ripresa una grande occasione per parte, per gli ascolani con Minicucci e per i teramani con un tiro dell’ex Esposito salvato sulla linea.

In classifica l’Atletico Ascoli è terzo in classifica, in solitaria, a 26 punti, distanziando di un punto lo stesso Teramo, al quarto posto.

Seconda in classifica è L’Aquila, in vetta va in fuga la Samb.

Di seguito il tabellino completo.

TERAMO (3-4-2-1): 22 Di Giorgio, 29 Menna, 6 Cipolletti, 55 Brugarello; 34 Cum, 8 Esposito, 20 Messori, 3 Pietrantonio; 19 Pavone, 10 D’Egidio; 11 Tourè.

A disp.: 1 Torregiani, 4 Cangemi, 5 Pepe, 7 Capitanio, 9 Galesio, 16 D’Amore, 23 Sanseverino, 32 Bustos, 33 Loncini.

All.: Pomante.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): 12 Galbiati, 4 Baraboglia, 27 D’Alessandro (K), 6 Mazzarani; 25 Camilloni, 10 Minicucci, 11 Vechiarello (Vk), 8 Olivieri, 68 Antoniazzi; 9 Maio, 45 Ciabuschi.

A disp.: 98 Canullo, 2 Alborino, 7 Severini, 14 Mengani, 18 Scimia, 23 Dondoni, 29 Clerici, 39 Loretucci, 90 Traini.

All.: Seccardini.

Arbitro: sig. Maresca di Napoli.

Assistenti: sig. Polichetti di Salerno e sig.ra De Rosa di Napoli.

