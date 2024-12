Tutte le info, è finalizzato a promuovere opportunità di movimento per cittadini di ogni età ed invitarli ad occuparsi della propria salute

ASCOLI PICENO – Ha preso il via un nuovo corso gratuito di taijiquan e qigong realizzato da U.S. Acli provinciale Aps e Asd Sen Dao.

L’iniziativa si svolge, presso la scuola “La via della danza” in via dei mutilati ed invalidi del lavoro 108 – Villa Sant’Antonio (sopra “Risparmio Casa”).

Si tratta di lezioni che andranno avanti ogni martedì dalle 19,15 alle 20,30 e daranno modo di riprendere la connessione con il corpo e con la mente con il maestro Raffaele Tassone.

Il corso è finalizzato a promuovere opportunità di movimento per cittadini di ogni età ed invitarli ad occuparsi della propria salute.

Sono infatti numerosi i benefici che derivano da una pratica regolare del taijiquan. Tale disciplina, infatti, aiuta a migliorare la postura, migliora la concentrazione mentale e l’equilibrio, riduce lo stress e consente di aver un corpo più flessibile anche con l’avanzare dell’età.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3442229927.

