ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Si svolgerà Sabato 14 Dicembre in Ascoli Piceno, a partire dalle ore 16, presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani del Popolo, la Cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori della quindicesima edizione del Concorso di Poesia – Edizione anno 2024, promosso ed organizzato dal Festival dei due Parchi e patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Ascoli Piceno.

Numerosi i poeti, professionisti e non, provenienti da tutt’Italia e dall’estero, che hanno preso parte all’iniziativa. Vincitrice della Sezione Adulti è risultata la Poetessa Di Francesco Luisa di Taranto con il componimento “Fra capperi e mirto”, seguita dal Poeta Fiorini Franco, di Veroli in provincia di Frosinone, con la lirica “Sali a prenderti la luna”.

Corposa anche la partecipazione alla Sezione Ragazzi, da sempre fiore all’occhiello del Concorso, che vede le giovani penne confrontarsi su temi legati all’ambiente, alla contemplazione e salvaguardia delle bellezze naturali e in particolare di quelle dei due Parchi, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a cui è dedicato il Festival. Tra i tantissimi partecipanti, singoli e scolaresche, anche qui provenienti da tutt’Italia, Menzione Speciale per il componimento “La bellezza del mondo” del giovane poeta Cristian Moraru dell’ISC “Alberto Manzi” di Guidonia, Roma. Si segnalano, altresì, secondi ex aequo, i poeti Lorenzo Morganti e Gabriele Cocci dell’ISC Castel di Lama 1, Scuola Secondaria di primo grado Enrico Mattei, con l’opera “La natura che spettacolo” e Luca Vitiello, sempre dell’ISC Castel di Lama 1, terzo classificato con il componimento “Vorrei”.

La Cerimonia di Premiazione, ad ingresso gratuito, vedrà impreziosita dalla partecipazione del Coro di voci bianche “LA COROLLA-SPONTINI” diretto dal M° Mario Giorgi che intervallerà la lettura dei componimenti poetici, vincitrici e non.

