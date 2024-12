ASCOLI PICENO – “Una trasferta prestigiosa, tanto per la città di Ascoli quanto per tutti i Comuni Italiani”. Così il Sindaco Marco Fioravanti ha commentato il viaggio odierno a Bruxelles nella duplice veste di primo cittadino delle Cento Torri e di Presidente del Consiglio Nazionale ANCI. Fioravanti è stato innanzitutto ricevuto dal Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto: “Una prestigiosa opportunità per instaurare un importante legame tra l’ANCI e l’Europa, con l’obiettivo di garantire che le istanze e le necessità dei Comuni del nostro Paese siano adeguatamente rappresentate a livello europeo. Un vero onore essere stato uno dei primi politici italiani ad aver avuto l’opportunità di confrontarsi con il Vicepresidente Fitto da quando ha assunto questo rilevante ruolo all’interno della Commissione Europea. In accordo con il neo Presidente ANCI Gaetano Manfredi, abbiamo chiesto di far partecipare la stessa ANCI alla programmazione dei fondi di coesione, trovando massima disponibilità da parte del Vicepresidente Fitto: ora inizieranno i suoi appuntamenti nei 27 Paesi membri dell’Unione Europea, ma quando verrà in Italia ha assicurato l’organizzazione di un incontro ufficiale con l’ANCI proprio per affrontare tale discorso. Abbiamo avuto modo anche di discutere di progetti di sviluppo locale ed evidenziare le principali sfide che attendono i nostri Comuni: dalla sostenibilità ambientale alla rigenerazione urbana, passando per il rilancio economico-sociale, il PNRR, la digitalizzazione e altro ancora. L’ANCI ha già avviato un sinergico dialogo con il Premier Giorgia Meloni e il Governo, che stanno dimostrando grande attenzione e sensibilità verso i nostri territori, ora potrà contare anche sul supporto dell’Europa. Ringrazio ancora una volta il Vicepresidente Fitto: è rassicurante sapere che le esigenze delle nostre comunità riceveranno la giusta attenzione anche dalle istituzioni europee” ha concluso Fioravanti.

Poco dopo, il Sindaco delle Cento Torri si è recato presso il Parlamento Europeo per ricevere la bandiera di Ascoli Città Europea dello Sport 2025, riconoscimento che rappresenta l’avvio ufficiale di un anno che, per il capoluogo ascolano, sarà all’insegna dello sport. Alla presenza di europarlamentari, istituzioni comunitarie e Unesco, sono stati premiati i municipi italiani, europei e mondiali che nel 2025 saranno riconosciuti da Aces come European e American Capital/City/Town/Island/Region/Community of Sport. Un attestato che celebra l’impegno delle amministrazioni locali nella promozione dello sport, della salute e del benessere per i propri cittadini, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale e sviluppo territoriale. “Una cerimonia bella e importante – ha commentato Fioravanti – che arriva al termine di un percorso iniziato con la nostra candidatura, ma soprattutto che dà il via a una nuova fase. Il 2025, infatti, sarà un anno speciale per la nostra città, con tanti eventi e manifestazioni sportive che daranno ulteriore impulso alla crescita e alla promozione di Ascoli. Il titolo di Città Europea dello Sport 2025 conferma il buon lavoro fatto finora, per il quale ringrazio anche l’assessore Nico Stallone, e ci spinge a fare sempre di più e meglio per un territorio che vive di sport ed è a misura di ogni sportivo”.

