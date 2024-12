SERIE C GIRONE B, 19esima GIORNATA Ore 15. Allo stadio “Sandrini” davanti Legnago e Ascoli

I biancazzurri, sono reduci dalla vittoria contro il Pescara. Mister Contini sta lavorando bene e la squadra è tornata in corsa sia per la zona playout che per la salvezza diretta.

Mister di Di Carlo è reduce da 7 risultati utili consecutivi e da 3 vittorie di fila, importante vincere per chiudere al meglio il girone di andata.

LEGNAGO SALUS (4-4-2): Perucchini; Muteba (25’ st Rossi), Noce, Ampollini, Ruggeri; Franzolini (12’ st Palazzino), Diaby (32’ st Demirovic), Bombagi, Zanetti; Basso Ricci (32’ st Svidercoschi), Martic. A disp.: Rigon, Berto, Viero, Pelagatti, Banse, Ibrahim, Ballan, Malumandsoko. All.: Contini

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Menna, Piermarini, Cozzoli; Bando (12’ st Bertini), Varone; Silipo (12’ st Achik), Tremolada (41’ st Maiga Silvestri), Marsura (33’ st D’Uffizi); Corazza (41’ st Caccavo). A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Quaranta, Campagna, Tavcar, Gagliardi. All.: Di Carlo

ARBITRO: Marotta di Sapri

RETI: 24’ pt Varone (A)

NOTE: Ammoniti Alagna (A), Ampollini (L), Varone (A), Cozzoli (A). Spettatori 493 (di cui 183 ospiti) per un incasso di 2.830,00 €. Rec. 1’ pt,

Questo il commento di Mister Di Carlo al termine della vittoria sul Legnago, la quarta consecutiva:

“È stata una partita veramente difficile, abbiamo vinto una gara importante, contro una squadra che non è da ultima posizione in classifica. Abbiamo preparato bene la partita per non dare spazio ai giocatori del Legnago che hanno qualità. Stiamo crescendo come squadra e come fiducia, questa è una vittoria di squadra, i ragazzi ci hanno messo il cuore, stiamo iniziando a invertire la rotta, vediamo più positività e vedo i ragazzi aiutarsi in campo. Nei primi 10’ abbiamo avuto due occasioni da gol, poi è stata una partita tattica ed equilibrata, il Legnago non ha finalizzato le occasioni capitate, in questo momento ci sta tornando indietro quello che abbiamo perso in altre partite.

Faccio i complimenti ai nostri giovani, oggi ha esordito con me Piermarini, oltre a lui ci sono Bando e Cozzoli, questo per dire che l’Ascoli, oltre ai giocatori di esperienza, ha anche giovani bravi.

Fino alla Spal ho detto che dobbiamo guardare una partita per volta, oggi ci prendiamo tre punti, la classifica non va guardata ora perché dobbiamo restare coi piedi per terra. Quello che conta è che è una vittoria di squadra, una squadra trascinata da Varone, Corazza, Marsura e Tremolada. Sul piano del gioco dobbiamo fare meglio se vogliamo portare a casa altre vittorie”.4’ st.

