Teatro parrocchiale di via Roma strapieno per quello che, alla vigilia, da molti considerato l’evento clou di tutte le manifestazioni culturali

CASTORANO – La sambenedettese Elisa Pulcini, con la sua “Annalù”, ha vinto il Premio di Poesia “Scrivere per la Musica”, edizione del ventennale. Prima rappresentante del Piceno ad iscrivere il proprio nome nel palmares del Premio. Piazza d’onore per Davide Rocco Colacrai con “Io non canto per cantare”; terza posizione per “ Ballata di Gaza” della poetessa Laura Giorgi ma con il premio andato alla quarta poesia in classifica, “Non oggi a mio padre” di Daniele Rossi, in virtù del regolamento del concorso che implica la presenza dell’autore alla serata conclusiva del Premio.

Teatro parrocchiale di via Roma strapieno per quello che, alla vigilia, da molti considerato l’evento clou di tutte le manifestazioni culturali castoranesi. Sicuramente quella più seguita e, quest’anno, forse quella che più di altri anni ha messo in mostra un’eccelsa qualità delle opere poetiche in concorso. Tra l’altro toccando temi di estrema rilevanza sociale ed umana. Una edizione che va in archivio con un saldo assai positivo insomma, segno che la formula identificativa del festival di poesia di Castorano, dove la prima opera classificata viene musicata e tramutata in canzone, è ancora e sempre più valida. Felice intuizione all’epoca, si era nel 2004, dell’Amministrazione comunale e soprattutto del suo assessore alla Cultura, David Pignotti, omaggiato e ringraziato per l’occasione dalla sindaca Rossana Cicconi.

Kermesse impeccabile sotto ogni aspetto dunque, con il direttore artistico Luca Sestili che non ha lasciato nulla al caso dando seguito ad una perfetta organizzazione. Così come perfetta è stata l’esecuzione della canzone creata dalla poesia vincitrice, musicata dal maestro Sergio Morganti e cantata da Paolo Rossetti, con l’attore Eugenio Olivieri chiamato a vestire i panni di declamatore dei versi poetici in gara.

Con l’ Amministrazione comunale presente al completo, in grande spolvero sia la sindaca Rossana Cicconi che la vice Marika Maoloni, con la giovane consigliera comunale delegata alla Cultura, Sara Ciotti, a fare da anfitrione.

“Scrivere per la Musica compie vent’anni – le parole della sindaca Cicconi nel suo saluto istituzionale -, con il Premio di poesia di Castorano oramai diventato un must culturale che identifica il nostro paese. E’ quindi con grande onore ed orgoglio che ci apprestiamo a vivere una giornata che racchiude in sé due decenni di emozioni e di lungimirante lavoro da parte degli amministratori che si sono succeduti sin qui. Un ringraziamento particolare va al direttore artistico, Luca Sestili, che ha contribuito alla nascita ed alla realizzazione del Premio”.

Ringraziamenti da parte della sindaca e dell’Amministrazione comunale anche alla giuria, composta dal presidente Raimondo Sbaffoni, dal già citato Sergio Morganti e da Franco Regi. Particolarmente toccante poi il ricordo, sempre ad opera della sindaca Cicconi, della figura del giudice Alessandro Centinaro, recentemente scomparso e per anni presidente della giuria del Premio.

Suggestiva e molto seguita infine l’esibizione dei bambini della locale scuola Primaria – accompagnati per l’occasione dall’insegnante Bruna Geroni – destinatari quest’anno di un progetto ad hoc coordinato dal giovane musicista Federico D’Annunzio ed avente l’obiettivo di fagocitare e veicolare l’interesse dei più piccoli verso la poesia e la musica.

Alla serata conclusiva del Premio hanno anche partecipato, in veste di graditi ospiti invitati dall’Amministrazione comunale, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, e la professoressa Gabriella Piccioni quale rappresentante del Bim Tronto.

