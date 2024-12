ASCOLI PICENO – Anche nel 2025, per il nono anno consecutivo, il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno sarà uno dei protagonisti del prestigioso Rossini Opera Festival (Rof) di Pesaro evento lirico tra i più importanti a livello internazionale. La conferma ufficiale è stata data dal sovrintendente Ernesto Palacio nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta in un’aula del Senato della Repubblica. Un forte motivo di orgoglio non solo per il Coro ma per tutta la città di Ascoli Piceno il cui nome continuerà ad essere associato al Rof davvero in tutto il mondo.

Rispetto al passato la formazione ascolana, si presenterà al Rof con il un nuovo direttore, il maestro Pasquale Veleno, che ha sostituito il maestro Giovanni Farina. Pasquale Veleno, che ha già debuttato in “Un ballo in maschera” prodotto dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche, è un musicista molto apprezzato, direttore d’orchestra e pianista oltre che direttore di coro. E’ stato docente nei Conservatori di Fermo, Messina, Bari e Matera, insegna attualmente esercitazioni corali nel Conservatorio di Foggia e direzione di coro al Conservatorio di Pescara. Come direttore d’orchestra e direttore di coro è stato ed è impegnato in teatri e istituzioni in Italia e all’estero.

Al Rossini Opera Festival il Coro del Teatro Ventidio Basso sarà impegnato in quattro produzioni. La prima, Zelmira, il 10, 13, 16 e 19 agosto nell’auditorium Scavolini, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna (che fa ritorno a Pesaro) diretta dal maestro Giacomo Sagripanti e con regia di Calixto Bieito e Borbora Horakova. La seconda è “L’Italiana in Algeri”, il 12, 14, 18 e 21 agosto, nel Teatro Rossini, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Dmitry Korchak e regia di Rosetta Cucchi. Terza produzione il 17 agosto, nel Teatro Rossini, “Cantata per voce sola, coro e orchestra, con l’Orchestra Filarmonica “Gioachino Rossini” diretta da Cesare Della Sciucca. Quarta ed ultima produzione “Messa per Rossini”, spettacolo di chiusura del Festival, ancora con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta dal maestro Donato Renzetti. Questo spettacolo sarà proiettato nella piazza del Popolo di Pesaro.

Il Coro del Teatro Ventidio Basso ha di recente rinnovato anche l’organigramma dell’associazione: presidente è stato eletto Alessio De Vecchis, già vice presidente, che ha sostituito Pietro Di Pietro il quale ha lasciato per motivi strettamente personali, mentre i componenti del nuovo Consiglio direttivo sono Federica Ciotti (vice presidente), Valentina Bonci, Massimo Malavolta e Debora Senesi. Del comitato artistico fanno parte Giorgia Ballatori, Paola Izzi, Antonella Gricinella e Margarita Guglielmi. Tesoriere Massimo Malavolta.

In quest’ultimo periodo dell’anno, e nei primi mesi del 2025, l’attività del Coro ascolano sarà molto intensa grazie anche alla collaborazione del Comune di Ascoli Piceno. Il 23 dicembre, ore 21, nel Teatro Ventidio Basso, anche grazie al contributo della Fondazione Carisap, si terrà il “Concerto di Natale” con direttore Pasquale Veleno e la partecipazione di Skylines Brass Ensemble, Alberto Ortolano al pianoforte, il Coro La Corolla-Spontini diretto dal maestro Mario Giorgi, il corpo di ballo dell’Istituto musicale “Gasare Spontini” – La Koreutica con coreografie di Maria Luigia Neroni, allievi e insegnanti dello Spontini. Info e prevendite presso la Biglietteria del teatro in piazza del Popolo (ingresso euro 10).

Il primo gennaio, poi, ore 21,30, nel Teatro Ventidio Basso, tradizionale e immancabile appuntamento con il “Gran Concerto di Capodanno” con l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico diretta dal maestro Alfredo Sorichetti e con solisti il soprano ascolano Valentina Corradetti e il tenore Dario Di Vietri.

Il 17 gennaio il Coro sarà impegnato, ancora nel Teatro Ventidio Basso, nella Traviata di Giuseppe Verdi, produzione Solti Lirica di Ermanno Fasano, mentre il 25 gennaio, nel Cine Teatro Rossini di Civitanova Marche, parteciperà al “Nabucco” prodotto da “Civitanova all’opera” con direttore Alfredo Sorichetti. Ancora tanti appuntamenti tra aprile e maggio, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, con il “Festival di Primavera”, “La prima notte di Valpurga” di Mendelssohn Bartholdy e il IV “Memorial Carlo Cava” spostato da fine anno per motivi organizzativi. Insomma tanto lavoro e tanti spettacoli per la gioia di chi ama la buona musica. Soprattutto il Coro ascolano sta dimostrando una continua crescita ed un ruolo sempre maggiore nella vita culturale del capoluogo piceno e delle Marche.

