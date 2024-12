L’allenatore ascolano: “Comunque chiudiamo un 2024, qui in casa nostra, a testa alta. Questa sconfitta non intacca tutto quello che abbiamo fatto di buono fino ad oggi”

ASCOLI PICENO – Delusione per il Ko interno.

Atletico Ascoli sconfitto in casa dal Termoli, 1-2, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre allo stadio “Don Mauro Bartolini”, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini dopo la partita, riportate dal portale del Club bianconero: “Il Termoli da due anni raccoglie in casa nostra qualcosa in più del dovuto. I molisani sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni. Noi abbiamo creato molto, il calcio di rigore e la traversa, ma il calcio è così e cerchiamo di andare avanti. Siamo vigili sul calciomercato e vedremo se fare altri colpi. Comunque chiudiamo un 2024, qui in casa nostra, a testa alta. Questa sconfitta non intacca tutto quello che abbiamo fatto di buono fino ad oggi”.

