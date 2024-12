L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2024. I dettagli

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Marche a segno con il Lotto.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, realizzate vincite complessive per 45mila euro: centrati oltre 23mila euro a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e oltre 21 mila euro a Macerata Feltria, provincia di Pesaro Urbino.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2024.

