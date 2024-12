ASCOLI PICENO – Dopo quattro vittorie consecutive, l’Ascoli può iniziare il girone di ritorno con il morale alle stelle. Al “Del Duca” arriverà la Spal nell’anticipo del venerdì sera. Alle 20:30 si gioca la prima gara di ritorno del girone B del campionato di Serie C.

Ascoli galvanizzato a 24 punti, affronterà una Spal che considerata la penalizzazione di 3 punti per inadempienze finanziarie biancazzurri si trova attualemente a 18 punti in classifica e reduce dal pareggio contro il Gubbio per 1 a 0.

Spal. Mister Andrea Dossena arriva ad Ascoli con la squadra decimata, tanti gli infortuni, non saranno a disposizione Sottini, Bachini, Fiordaliso, Iglio, Theophilus Awua, Parravicini, Magnus Karlsson e Camelio. Da valutare Bidaoui e Arena.

BIGLIETTI

Sono in vendita online e nei punti Ticketone, i biglietti per assistere ad ASCOLI-SPAL, match valido per la 1^ giornata di ritorno del Campionato Serie C NOW, in programma venerdì 20 dicembre, alle ore 20:30, al Del Duca di Ascoli.

I residenti nella provincia di Ferrara potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ‘Ospiti’ e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.P.A.L. I biglietti per gli altri settori dello stadio Del Duca potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Teramo e Rieti. Il cambio nominativo è consentito solo per gli abbonamenti a tariffa INTERO.

Prezzi e punti vendita consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

GLI EX

Il miglior marcatore in campionato della Spal è il 40enne Mirco Antenucci con 5 gol, seguito da Emanuele Rao con 4, Matteo Arena con 3 e dalla coppia formata da Daniele Mignanelli e Ottar Magnus Karlsoon a quota 2.

Numerosi gli ex delle due squadre a partire dall”attuale tecnico bianconero Mimmo Di Carlo che proprio nella scorsa stagione ha guidato la Spal e il DS Emanuele Righi che ha lavorato a Ferrara per sei mesi fino a Novembre 2023.

Tra i calciatori in forza alla Spal, il miglior marcatore biancazzurro Mirco Antenucci, quarant’anni per lui, ha militato ad Ascoli in Serie B nel 2009/2010 collezionando 40 presenze e un bottino di 24 reti. Altra faccia nota e apprezzatissimo in bianconero è Soufiane Bidaoui, con il Picchio 69 presenze dal 2020 al 2022 condite da 9 gol.

Amatissimo il play maker Marcel Buchel anche lui in bianconero dal 2020 al 2023, ha lasciato Ascoli con l’amaro in bocca dopo la risoluzione del contratto a stagione iniziata, con il Picchio conta 90 presenze tra Serie B e Coppa Italia con 3 gol.

In difesa ecco anche il terzino Daniele Mignanelli, in bianconero dal 2016 al 2019, ha collezionato 52 gare e un gol.

Ad Ascoli invece due ex Spal, il centrocampista Marco Bertini, nella scorsa stagione con gli estensi in Serie C e Coppa Italia, 16 partite e 2 gol, e il portiere Lorenzo Abati che non ha ancora esordito con il Picchio.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.