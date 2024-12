ASCOLI PICENO – Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la “Giornata della trasparenza amministrativa”: mercoledì 18 dicembre, il Comune di Ascoli aprirà le porte ai cittadini con l’obiettivo di rendere l’Arengo sempre più una ‘casa di vetro’. La giornata inizierà alle ore 8.45 alla sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, con una prima parte riservata ai dipendenti pubblici. Alle ore 11, dopo i saluti del presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono, del segretario generale del Comune di Ascoli, Vincenzo Pecoraro, e della professoressa Claudia Cesari, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, il tema della trasparenza verrà trattato in un incontro aperto alla cittadinanza. Relatore del convegno sarà Stefano Villamena, docente di Diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, che parlerà di “Digitalizzazione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione”.

Durante la giornata si svolgerà anche l’iniziativa “Porte aperte in Comune”, in due momenti distinti. Dalle ore 9 alle ore 11, a Palazzo Arengo, il segretario generale sarà a disposizione dei cittadini per illustrare le azioni poste in essere per il contrasto agli abusi amministrativi. Inoltre, gli studenti degli istituti che hanno aderito avranno la possibilità di visitare gli uffici comunali per conoscere da vicino le attività dell’Amministrazione, accompagnati dall’assessore all’Istruzione, Donatella Ferretti.

