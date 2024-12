ASCOLI PICENO- Il rinnovo era nell’aria dopo le belle prestazioni con la maglia del Picchi in giornata l’Ascoli Calcio ha annunciato di aver rinnovato il contratto fino al 2027 all’attaccante Simone Corazza.

Arrivato in bianconero nell’agosto scorso, ‘Joker’ Simone in pochissimo tempo si è fatto apprezzare come uomo per semplicità, genuinità e professionalità, oltre che per le sue qualità tecniche che lo hanno reso capocannoniere della squadra e secondo miglior marcatore del girone B.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.