ASCOLI PICENO – Nell’ambito degli obblighi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024/2026 adottato dall’Aato 5 Marche Sud, l’Autorità del servizio idrico integrato delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, si è tenuta stamane presso il Palazzo dei Capitani la Giornata della Trasparenza 2024. “Un importante momento di incontro con gli stakeholders, con l’obiettivo di realizzare una partecipazione sempre più consapevole alle attività istituzionali dell’Aato da parte dei cittadini/utenti, delle Istituzioni e dell’intero personale dipendente” ha spiegato il presidente dell’Aato 5 Marche Sud, Marco Fioravanti. “La volontà è quella di lavorare, quotidianamente, a un miglioramento della qualità dei servizi offerti, sempre nel rispetto degli obblighi di trasparenza dell’attività svolta dall’Ente. La strada tracciata è quella giusta, come certificato anche dalla recente indagine de ‘Il Sole 24 Ore’ sulla Qualità della Vita: la provincia di Ascoli Piceno è la più vicina, in tutta Italia, all’obiettivo del raggiungimento del 90% dell’efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile, subito davanti a Macerata. Ora dobbiamo continuare così”.

Il Programma della giornata, alla presenza dello stesso presidente Fioravanti e del vice presidente Antonio Del Duca, ha previsto una introduzione da parte della Dottoressa Ilaria Pulcini, responsabile dell’Area Amministrativa e Tutela Utenti, che ha illustrato il contesto normativo che fa da cornice alla giornata della trasparenza, in particolare il Dlgs. 33/2013. A seguire l’Ing. Daniele Bernardi, responsabile dell’Area Tecnica dell’Autorità ha presentato il nuovo sito istituzionale dell’Ente, raggiungibile all’indirizzo https://www.ato5marche.it/, migliorato sia nella grafica che nei contenuti, con un particolare approfondimento alle sezioni dedicate agli utenti e alle segnalazioni. Il Direttore Generale Antonino Colapinto ha concluso la giornata con l’illustrazione della Relazione Annuale sullo stato del Servizio Idrico Integrato, con specifici approfondimenti sul Gestore Ciip spa, sulle tariffe del servizio approvate di recente e sugli investimenti del PNRR.

“La giornata della trasparenza” ha precisato il Direttore “vuole essere non solo un mero adempimento di legge, ma un prezioso momento in cui presentare ai cittadini e alle istituzioni il servizio idrico in tutti i suoi aspetti, dalla gestione, alla realizzazione degli investimenti, al controllo, fino alle diverse attività a tutela degli utenti, al fine rendere il più trasparente possibile il lavoro svolto e sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di portatori di interesse nei processi”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.