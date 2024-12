ASCOLI PICENO – Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Nicola Conforti ha visitato il Comando Provinciale di Ascoli Piceno per porgere gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie. Giunto alla Caserma Piermanni, è stato accolto dal Colonnello Domenico Barone e da una cospicua rappresentanza di militari in servizio nei reparti della provincia, tra i quali anche i referenti dell’associazione Nazionale Carabinieri con i quali si è soffermato sull’importanza dei valori che essi custodiscono e trasmettono alle attuali generazioni. Parlando agli Ufficiali, ai Comandanti delle Stazioni ed al personale intervenuto, l’alto Ufficiale ha espresso parole di apprezzamento per il quotidiano impegno dei Carabinieri sul territorio ed elogiando il ruolo delle Stazioni, sempre pronte, con i loro Carabinieri, ad ascoltare ed a soddisfare le esigenze dei cittadini, con grande autorevolezza ed umanità.

Il Generale di Brigata Nicola Conforti ha intrapreso la carriera militare nel 1986, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Ha ricoperto nei vari gradi incarichi di comando in reparti territoriali della Sicilia, della Lombardia, della Campania e del Veneto, nonché un periodo significativo al Comando Generale occupandosi della proiezione internazionale dell’Arma dei Carabinieri e due missioni per conto delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina e in Libano.

Dallo scorso 17 settembre Comandante della Legione Carabinieri “Marche”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.