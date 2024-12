L’archivio storico dell’Anpi picena custodisce tra la corposa documentazione, il verbale della prima seduta costitutiva del Comitato avvenuta proprio il 22 dicembre del 1944, in prossimità di quel primo Natale di pace e libertà

ASCOLI PICENO – Domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17.30 presso la Bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste, 18 Ascoli Piceno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della costituzione del Comitato Provinciale ANPI di Ascoli Piceno si terrà un incontro con il Presidente Nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, per ricordare i fatti del 1944, l’atmosfera che permeava quei giorni di conquista della libertà e della democrazia, il significato della nascita dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, gli obiettivi, la missione e la contestualizzazione della sua presenza nella società di oggi.

L’archivio storico dell’Anpi picena custodisce tra la corposa documentazione, il verbale della prima seduta costitutiva del Comitato avvenuta proprio il 22 dicembre del 1944, in prossimità di quel primo Natale di pace e libertà.

Si cercherà di ricostruire l’atmosfera delle difficili giornate di allora illuminate dalla speranza e dalla prospettiva di un’Italia nuova e coesa, da plasmare sui valori che avevano unito tanti giovani: donne e uomini a sfidare il fascismo e l’oppressore nazista per costruire un futuro migliore. Sono state stampate cartoline e pergamene che riproducono il verbale di quella seduta, a firma del comandante Spartaco Perini, che saranno donate ai presenti. Negli spazi della Bottega del terzo settore, è allestita fino all’8 marzo 2025 la mostra sulle 21 madri costituenti scandite nei loro profili biografici di valorose donne che insieme ai 535 padri costituenti redassero la nostra Carta Costituzionale fondamento di democrazia, pace e progresso del Paese e di ogni cittadino

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.