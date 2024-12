Un’accogliente dimora in legno con camino fumante, dove i bambini saranno accolti da Santa Claus sulla sua poltrona

COLLI DEL TRONTO – La magia del Natale arriva a Colli del Tronto con un evento straordinario: la seconda edizione de Il Natale e il Bosco Incantato. Un’iniziativa promossa dal Comune di Colli del Tronto, dall’Associazione Culturale 17 Festival e da MB Partylab di Marta Bellachioma, che promette di incantare grandi e piccini.

Sabato 21 dicembre, alle ore 16, Babbo Natale in persona aprirà i cancelli della sua casa, dando il via a un’esperienza immersiva. In questa occasione speciale, oltre 35.000 luci illumineranno il suggestivo Bosco Incantato, creando un’atmosfera da fiaba fino al 5 gennaio.

Accompagnati dagli elfi, i visitatori potranno intraprendere un magico percorso nella La casa di Babbo Natale, un’accogliente dimora in legno con camino fumante, dove i bambini saranno accolti da Santa Claus sulla sua poltrona; il laboratorio degli Elfi, dove la creatività prende vita; il pozzo magico, che custodisce segreti incantati; il lago ghiacciato, animato da creature artiche; i funghi giganti, che decorano il bosco con colori vivaci; la tana del Grinch, dove anche il celebre burbero vi aspetterà per un incontro speciale.

Il Villaggio di Natale sarà allestito in Piazza 25 Aprile a Colli del Tronto e sarà animato da elfi e figuranti pronti a intrattenere e divertire, truccabimbi per i più piccoli e specialità gastronomiche e tipicità locali, per un viaggio anche nei sapori delle feste.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, rendendo questa iniziativa un’opportunità imperdibile per vivere lo spirito natalizio in un contesto unico.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero: 339 8207220.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.