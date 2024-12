ASCOLI CALCIO- Ecco il comunicato dell’Ascoli calcio in merito alla tragedia di Ripaberarda.

“Ancora un femminicidio! Ancora ‘un grido nel silenzio che si perde nell’universo’ ! Famiglie distrutte, bambini devastati, un intero paese attonito.

Addio, Emanuela, che la tua morte non rimanga solo un altro numero.”

L’Ascoli Calcio 1898 esprime profondo cordoglio e solidarietà alle famiglie coinvolte nel tragico evento e a tutta la comunità di Ripaberarda.

Questa sera, prima della partita Ascoli-Spal, al posto dell’abituale “Viva la vida” dei Coldplay, il Club bianconero manderà in diffusione allo stadio “Mariposa” di Fiorella Mannoia, un inno all’orgoglio femminile. A seguire sarà mandato in onda sul maxischermo lo spot contro la violenza sulle Donne, realizzato dall’Ascoli in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne.

I tre bambini che accompagneranno i calciatori in campo avranno sul volto il segno rosso, simbolo della lotta ai femminicidi.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.