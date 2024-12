ASCOLI PICENO – Idee, suggerimenti, riflessioni e spunti per far crescere Ascoli. Questo è l’obiettivo di “Piceni nel mondo”, l’iniziativa in programma lunedì 23 alle ore 10.30 presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani. Un appuntamento che già lo scorso anno aveva fatto registrare una grande partecipazione e che sarà riproposto anche quest’anno e al quale sono invitati a partecipare tutti gli ascolani, di ogni età, che per studio, lavoro o altri motivi vivono fuori dalle mura cittadine, in un’altra provincia, regione o all’estero. Durante le festività natalizie, infatti, molti ascolani fuori sede tornano sotto le Cento Torri per trascorrere del tempo con le loro famiglie e con l’occasione l’Amministrazione comunale ha voluto chiamarli a raccolta per conoscere le loro esperienze e raccogliere possibili spunti per migliorare la città. “Crediamo molto nella partecipazione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e con ‘Piceni nel mondo’ vogliamo dare modo agli ascolani che vivono fuori di esprimere un punto di vista diverso, che può essere per noi uno stimolo a fare sempre meglio”.

Sarà possibile seguire l’evento e intervenire grazie alla diretta predisposta per l’occasione. Per connettersi basta cliccare sul link disponibile alla pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25169

