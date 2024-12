Un servizio, questo dato dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, in accordo con i Comuni interessati, per agevolare il più possibile i cittadini e eliminare la necessità di spostamento

ASCOLI PICENO – Due nuovi medici di medicina generale per Comunanza e Montemonaco.

Si tratta di Alfredo Andreis e di Francesco Ciurleo, che possono essere scelti da oltre 2.000 cittadini residenti nei due comuni. I due medici, con un incarico provvisorio, sostituiscono il dottor Dario Vallesi, in pensione dal prossimo 31 dicembre e con due ambulatori, uno a Comunanza e uno a Montemonaco, e la dottoressa Giorgia Vitale che, dal 29 dicembre, ha scelto di spostare la propria attività assistenziale ad Ascoli.

Alfredo Andreis aprirà anche lui due ambulatori, uno nel poliambulatorio di Comunanza e uno a Montemonaco. I giorni e gli orari in cui riceverà sono: a Comunanza il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 17 alle 19, il giovedì dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8 alle 10, a Montemonaco, il mercoledì dalle 14 alle 16.

Francesco Ciurleo aprirà un solo ambulatorio, nel poliambulatorio di Comunanza, il lunedì dalle 9.30 alle 10.30, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 16.30.

Gli assistiti che si trovano nella condizione di dover effettuare la scelta del nuovo medico di medicina generale possono recarsi, o al poliambulatorio di Comunanza, o all’anagrafe del Comune di Montemonaco, per ritirare il modulo da compilare, e possono esprimere la preferenza per se stessi e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare.

Il modulo, una volta compilato, può essere riconsegnato agli operatori presenti in entrambi i luoghi. Un servizio, questo dato dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, in accordo con i Comuni interessati, per agevolare il più possibile i cittadini e eliminare la necessità di spostamento verso gli sportelli dell’anagrafe assistiti dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. La scelta viene inserita nei sistemi informatici dedicati e le persone possono andare a ritirare i tesserini cartacei negli stessi luoghi della consegna dei moduli. La procedura è già attiva da tempo e alcuni cittadini la stanno già utilizzando con soddisfazione.

“Oltre ai due nuovi medici Andreis e Ciurleo – ricorda il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti – è ancora disponibile anche il dottor Maurizio Di Domizio, medico di medicina generale con un ambulatorio a Force e un secondo a Rotella. I cittadini, comunque, in base alle loro esigenze e comodità, possono scegliere uno qualunque tra i 68 medici di assistenza primaria che hanno ambulatorio in uno dei 21 comuni del distretto sanitario di Ascoli, se hanno ancora diponibilità di posti. E sicuramente un ottimo risultato, in questo momento di grave carenza di personale medico anche per l’assistenza primaria, essere riusciti a non generare una carenza e privare i cittadini dellassistenza medica di base”.

“Il risultato ottenuto dal direttore del distretto Giovanna Picciotti – evidenzia il direttore generale dell’Ast, Nicoletta Natalini – di essere riuscita a garantire la presenza della medicina generale allinterno della struttura di Comunanza, è un ulteriore tassello verso la piena realizzazione di una Casa di comunità. Infatti, al poliambulatorio di Comunanza sono in corso lavori edilizi, finanziati con fondi Pnrr, per adeguare gli ambienti alle necessità previste dal Dm 77/2022. A oggi, comunque, a Comunanza sono stati attivati, progressivamente nel corso degli anni, molteplici servizi per i cittadini del comune e di quelli limitrofi, quali un punto cassa-Cup, la continuità assistenziale festiva e prefestiva, la pediatria di libera scelta, un punto unico di accesso ai servizi domiciliari, residenziali e specialistici, un punto prelievi, un ambulatorio infermieristico gestito da un infermiere di comunità, ambulatori specialistici con ben nove diverse discipline, il consultorio per la tutela della salute materno-infantile. Nello stesso edificio è attivo, da anni, anche un Centro diurno psichiatrico”.

